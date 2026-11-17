Una fiesta terminó en pánico tras una balacera en Mazatlán, Sinaloa. En el lugar se presentaba la Banda HR; al menos tres integrantes resultaron lesionados por la ráfaga de disparos en la colonia Pueblo Nuevo; esto sabemos de su estado de salud.

La violencia en la entidad otra vez vuelve a conmocionar a la comunidad, por lo que autoridades ya investigan la agresión en la que, además de los músicos heridos, dos personas perdieron la vida.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron la madrugada del domingo, cuando se llevaba a cabo una celebración particular en la vía pública. Mientras la fiesta transcurría con normalidad, un grupo de hombres armados irrumpió en el festejo y abrió fuego contra varias personas.

Luego del ataque huyeron; en tanto, los asistentes que lograron ponerse a salvo llamaron al 911, debido a que varias personas presentaban heridas, entre ellas, integrantes de la agrupación musical que amenizaba la reunión.

¿Cuál es el estado de salud de integrantes de Banda HR tras balacera?

Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal, Estatal, así como del Ejército, quienes de inmediato resguardaron la zona para comenzar con las primeras investigaciones. Una persona murió en el sitio y una más cuando recibía atención médica.

Hasta el momento no se tiene conocimiento de personas detenidas; no obstante, se llevan a cabo las pesquisas para dar con los presuntos responsables.

Uno de los integrantes de la Banda HR narró cómo ocurrieron los hechos y señaló que sus compañeros se encuentran hospitalizados.

“Nos pasó algo malo a nosotros, a la Banda HR, a los músicos. Nos tocó la mala suerte de que hubo una balacera en la fiesta”, indicó a través de un video en redes sociales.

También aprovechó el mensaje para informar que sus tres compañeros necesitan ayuda, principalmente con dinero para los gastos médicos.

Foto: Banda HR

“A tres compañeros los hirieron. Bendito Dios, están bien, pero se va a ocupar la ayuda de los que puedan, pues ya ven que nosotros no tenemos seguro, no tenemos nada”, explicó.

Los integrantes de la Banda HR, quienes tocan música de banda, principalmente canciones de amor y desamor, reciben atención en el Hospital General de Mazatlán, Sinaloa.

“Bendito Dios, tenemos vida todos, pero sí nos pasó eso de que tres de nuestros compañeros están baleados”, afirmó visiblemente asustado.

EPP