¿Cuánto falta para Navidad? Estamos a pocos días para esta fecha que reúne a las familias o que simplemente las personas usan para descansar y desconectar. Faltan 38 días para Navidad y encontrar el regalo perfecto no siempre es tarea sencilla, pero las tendencias de búsqueda pueden convertirse en una buena fuente de inspiración para resolver el dilema de las compras navideñas.

Con su selección anual Holiday 100, Google compartió una mirada a los productos y tendencias que están despertando mayor interés entre los consumidores. La lista reúne ideas de regalo en categorías como tecnología, hogar, moda, belleza, juguetes y estilo de vida, tomando como referencia las búsquedas relacionadas con compras que se realizan durante el año.

Y aunque las tendencias cambian constantemente, hay algo que queda claro: esta Navidad 2026 viene con una mezcla de nostalgia, bienestar, moda y tecnología.

Los regalos que marcan tendencia esta Navidad

Si todavía no sabes qué poner debajo del árbol, estos son algunos de los productos que destacan en las búsquedas de Google durante 2026.

1. Sandalias de tacón bajo: comodidad con estilo

La moda parece estar apostando por un equilibrio entre elegancia y comodidad. Las búsquedas de sandalias de tacón bajo aumentaron un 295%, una señal del renovado interés por este tipo de calzado.

2. Zapatillas retro para los amantes del estilo urbano

La nostalgia sigue ganando terreno, esta vez en el mundo del calzado deportivo. Las búsquedas de Nike V5 RNR crecieron un 150 % en 2026, reflejando el interés por los diseños inspirados en décadas pasadas.

3. Chaquetas utilitarias

Las prendas funcionales también tienen su momento. La chaqueta utilitaria alcanzó su mayor popularidad en búsquedas, consolidándose como una de las piezas de interés para quienes disfrutan de los looks casuales y las capas.

4. Perfumes: el clásico

Desde aromas frescos y ligeros hasta opciones intensas y sofisticadas, un perfume puede ser una elección especial para alguien que disfruta cuidar su imagen y dejar huella con su aroma.

La frase “tipo de estuche de regalo más buscado” del año, se ha posicionado en Google.

5. Patines ajustables

Las búsquedas de patines ajustables aumentaron un 180%, demostrando que las tendencias retro también están conquistando el entretenimiento.

Son una alternativa diferente para regalar, especialmente a niños y jóvenes.

6. Spa a casa

El autocuidado sigue ganando protagonismo. Las búsquedas de cepillos faciales para esculpir y favorecer el drenaje linfático aumentaron un 400%. Este tipo de herramientas se ha convertido en una opción para quienes disfrutan de las rutinas de cuidado facial.

7. Productos para el cabello Cécred

El cuidado capilar también tiene un lugar destacado entre las tendencias de 2026. Las búsquedas de productos para el cabello Cécred crecieron un 160%, mostrando el interés por las marcas y tratamientos especializados en belleza.

8. Micrófonos para podcast

Las búsquedas de micrófonos para podcast aumentaron un 115%, impulsadas por el interés en los proyectos creativos y las actividades que pueden convertirse en negocios o pasatiempos.

Es un regalo ideal para creadores de contenido, aficionados a la música, comunicadores y personas que quieren mejorar la calidad de sus grabaciones.

9. Tazas de esquí

A veces, los regalos más originales no son necesariamente los más costosos. La llamada “taza de esquí” se convirtió en un fenómeno de búsqueda durante este año. Su atractivo está en ese toque divertido y diferente que pueden aportar a los momentos cotidianos, especialmente para quienes disfrutan de los accesorios originales para el hogar.

10. Trenes de juguete clásicos

Los juguetes tradicionales también reclaman su espacio esta Navidad. Las búsquedas de “juguete clásicos” aumentaron un 240%, demostrando que algunas formas de diversión siguen conquistando generaciones.

Comienza la temporada de compras más importante del año y los mexicanos pueden comenzar a prever los próximos obsequios en la víspera de la Navidad.

TLS