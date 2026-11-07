¿Cuándo se Pone el Árbol de Navidad 2026? Desde Este Día Puedes Empezar a Decorar tu Casa

Apenas se guardaron los adornos de Día de Muertos y Halloween y en los centros comerciales ya aparecen los adornos navideños, ante este escenario surge la inquietud. ¿Hay una fecha a la que se debe esperar para colocar el árbol de Navidad?

En realidad, cada familia elige su propio día para colocar el árbol de Navidad y sus adornos.

También depende la cultura de cada país, por ejemplo, en Estados Unidos, el fin de semana de Acción de Gracias, Thanksgiving Day, es el momento más habitual para decorar de forma navideña; en 2026, los días para esta celebración serán del 27 al 29 de noviembre.

Algunas personas iniciaron justo después de Halloween, mientras que otras esperan a diciembre.

Independientemente de la región, si se decidió colocar un árbol natural debe retirarse cuando se seca, incluso si esto ocurre antes de la fecha que habías previsto.

Según una encuesta de Ipsos de 2025, a finales de noviembre es el momento preferido: el 34 % decora en esas fechas, frente al 17 % que lo hace entre el 1 y el 10 de diciembre.

En 2026, el Adviento, primer período del año litúrgico cristiano, comienza el 29 de noviembre. Sus cuatro domingos son el 29 de noviembre, el 6 de diciembre, el 13 de diciembre y el 20 de diciembre. Como el calendario de Adviento consta de 24 días y comienza el 1 de diciembre, la colocación del árbol y la primera actividad del calendario pueden realizarse en días distintos.

¿Y qué ocurre en los doce días previos a la Navidad? El 13 de diciembre es una fecha que diversas familias eligen para comenzar.

Los doce días de Navidad comienzan el 25 de diciembre y terminan el 5 de enero, considerando el día de Navidad como el primer día.

¿Es demasiado pronto color el árbol de Navidad en noviembre? Si a tu familia le gusta empezar pronto un árbol artificial es una opción. Los niños tienen más tardes para disfrutar de sus adornos favoritos, y se pueden repartir la tarea de decorar a lo largo de varios días.

Quienes decoran con antelación no están solos. En una encuesta de YouGov de noviembre de 2021, el 16 % de los participantes indicó que planeaba colocar sus adornos navideños a principios de noviembre o incluso antes.

En el caso de un árbol natural recién cortado, el margen de tiempo es menor. Muchos árboles naturales, si reciben los cuidados adecuados, pueden mantenerse en buenas condiciones durante tres o cuatro semanas antes de secarse.

Si se quiere que el árbol luzca fresco el día de Navidad, elegir principios de diciembre es un momento más adecuado para colocarlo que principios de noviembre. La frescura al momento de la compra y las condiciones en el hogar son factores por tomar en cuenta.

Las luces, las coronas y los adornos para las ventanas pueden colocarse con anticipación sin riesgo de que se deterioren.

¿Cuándo conviene retirar el árbol de Navidad? Es habitual hacerlo a principios de enero. Según la encuesta de Ipsos de 2025, el periodo comprendido entre el 2 y el 10 de enero fue el más elegido para retirar las decoraciones navideñas.

La Noche de Reyes, el 5 de enero, marca el final de los doce días tradicionales que comienzan el día de Navidad. La Epifanía, el 6 de enero, celebra la visita de los Reyes Magos. Las familias que celebran el Día de Reyes suelen mantener el árbol hasta esa fecha para los regalos de esa mañana.

Estrictamente si uno se rige por tradiciones, debería ser hasta la festividad de la Candelaria, el 2 de febrero, en la época medieval se prefería mantener la decoración vegetal hasta la víspera de la Candelaria, pero mantener un árbol artificial durante más tiempo es una decisión personal de cada hogar.

HVI