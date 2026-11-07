Sociedad

¿Cuándo se Pone el Árbol de Navidad 2026? Desde Este Día Puedes Empezar a Decorar tu Casa

Algunas personas iniciaron justo después de Halloween, mientras que otras esperan a diciembre, ¿pero cuándo es la fecha exacta?

¿Cuándo se Pone el Árbol de Navidad 2026? Desde Este Día Puedes Decorar tu CasaFamilia coloca árbol de Navidad. Foto: Reuters
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