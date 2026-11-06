¿Qué Día Cae Semana Santa en 2027, 2028, 2029 y 2030 en México? Total de Días de Vacaciones

Ya se sabe en qué días cae la Semana Santa en los próximos años, tanto en 2027, 2028, 2029 y hasta 2030 y como los mexicanos buscan aprovechar al máximo el periodo para tomar un descanso de la cotidianidad, acá te damos las fechas en que se lleva a cabo en México para que agendes tu vacaciones en el calendario.

Aunque no son días feriados y de descanso oficial para la Ley Federal del Trabajo (LFT), las vacaciones de Semana Santa son brindadas para alumnos y miles de trabajadores de todo el país, por eso en una nota ya te dijimos cuándo es la conmemoración litúrgica en 2027.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Vacaciones de Semana Santa y Pascua Dejan Saldo Rojo en Jalisco Durante 2026

¿Qué día cae Semana Santa en el 2027, 2028, 2029 y 2030?

Para los próximos cuatro años el periodo en que se recuerda la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo va a caer en diferentes fechas, pues como tal no tiene días fijos. Se celebra el domingo siguiente a la primer luna llena del equinoccio de primavera, eso quiere decir que puede celebrarse entre el 22 de marzo y el 25 de abril.

Semana Santa en el 2027: Se celebra del domingo 21 de marzo al domingo 28 de marzo.

Semana Santa en 2028: Se lleva a cabo del domingo 9 de abril al domingo 16 de abril.

Semana Santa 2029: Los días son del domingo 25 de marzo al domingo 1 de abril.

Semana Santa 2030: Se celebra del domingo 14 de abril al domingo 21 de abril.

Total de días de vacaciones por Semana Santa

El periodo abarca ochos días en total, desde el domingo de ramos hasta el domingo de resurrección. A nivel escolar se acostumbra descansar en todas las fechas, pero en el ámbito de trabajo algunos patrones o empresas solo dan el jueves y viernes santo como feriado, ya que no se encuentran en la lista de días festivos oficiales de la LFT.

Tomando en cuenta solo los días más comunes de descanso, del jueves santo al domingo de resurrección, las vacaciones de Semana Santa del 2027 son el 25, 26, 27 y 28 de marzo; en 2028 el 13, 14, 15 y 16 de abril; para 2029 serán el 29, 30, 31 de marzo y el 1 de abril; finalmente, en 2030 son el 18, 19, 20 y 21 de abril.

AO