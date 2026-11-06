Cultura

Casi 100 Años Haciendo Pan de Muerto: el Legado de una Familia en Tlaxcala

La familia Lozano Ávila lleva casi 100 años elaborando pan de muerto en Tlaxcala, una tradición que reúne a distintas generaciones para honrar a sus seres queridos

Siete generaciones han participado en la elaboración de pan de muertoSiete generaciones han participado en la elaboración de pan de muerto. Foto: Cuartoscuro

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Cada octubre, la familia Lozano Ávila se reúne para preparar más de 70 kilos de pan de muerto. Una tradición que une a los más pequeños con sus abuelos y mantiene vivo el recuerdo de quienes ya partieron

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