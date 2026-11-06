Sociedad

Niña de 2 Años es Auxiliada tras Presentar Dificultades Para Respirar en Hermosillo

Oficiales de la Policía Municipal ayudó a la menor cuando presuntamente se atragantaba dentro de un domicilio de la colonia Laura Alicia Frías, al norponiente de la ciudad

Niña de 2 Años es Auxiliada tras Presentar Dificultades Para Respirar en HermosilloNiña de 2 Años es Auxiliada tras Presentar Dificultades Para Respirar en Hermosillo. Foto: Archivo N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+