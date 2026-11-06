Niña de 2 Años es Auxiliada tras Presentar Dificultades Para Respirar en Hermosillo

La rápida intervención de un elemento de la Policía Municipal permitió auxiliar a una niña de dos años de edad que presentaba dificultades para respirar luego de sufrir un atragantamiento, la noche del jueves en la colonia Laura Alicia Frías, al norponiente de Hermosillo.



Los hechos se registraron alrededor de las 20:40 horas, en el cruce de las calles Constelación Sagitario y Constelación Centauro, cuando una joven madre de 20 años de edad observó que pasaba una patrulla municipal y se acercó para solicitar ayuda, debido a que su hija no podía respirar al tragarse un objeto.



Ante la emergencia, el oficial Gilberto Márquez Chávez intervino para brindarle los primeros auxilios a la pequeña y le practicó la maniobra de Heimlich, mediante compresiones abdominales para liberar sus vías respiratorias. La atención permitió estabilizar a la menor, quien comenzó a recuperarse después de la intervención del agente.



Una vez que la niña respondió, fue trasladada a un hospital para recibir una valoración médica y determinar su estado de salud, donde quedó bajo observación especializada.