Seguridad

Mujer Detenida por Presuntamente Amenazar a Vecina con un Cuchillo en Hermosillo

Aparentemente todo se derivó tras una discusión entre la detenida y la afectada en domicilios contiguos en la colonia La Cholla, al poniente de la ciudad

Mujer Detenida por Presuntamente Amenazar a Vecina con un Cuchillo en HermosilloMujer Detenida por Presuntamente Amenazar a Vecina con un Cuchillo en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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