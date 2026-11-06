Mujer Detenida por Presuntamente Amenazar a Vecina con un Cuchillo en Hermosillo

Una discusión entre vecinas en la colonia La Cholla, al poniente de Hermosillo, terminó con la detención de una mujer de 58 años, luego de que presuntamente amenazara con un cuchillo a otra residente del sector, quien solicitó la intervención de las autoridades.



La detenida fue identificada como Mercedes 'N', arrestada por elementos de la Policía Municipal después de ser señalada por una joven de 20 años, como la persona que la había intimidado con un arma blanca durante el conflicto.



Los hechos se reportaron a las 16:20 horas del jueves, cuando la afectada pidió apoyo policial en la calle Yuste de la colonia La Cholla, donde los agentes atendieron el llamado y procedieron con la detención de la mujer señalada.



Durante la intervención, los oficiales aseguraron un cuchillo con punta y filo, de aproximadamente 24 centímetros, el cual presuntamente habría sido utilizado para amedrentar a la joven. Mercedes 'N' quedó detenida y fue puesta a disposición de la autoridad correspondiente para su investigación por los delitos de portación de arma prohibida y amenazas.