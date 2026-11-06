Trabajadores del Poder Judicial en Mexicali se Suman a Paro Nacional por Evaluación

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Mexicali se sumaron al paro nacional de labores convocado este 6 de noviembre, en rechazo al nuevo esquema de evaluación del desempeño y las posibles sanciones que, consideran, podrían afectar al personal.

Entre las principales exigencias de los inconformes se encuentran garantizar el acceso continuo a programas de capacitación, actualización profesional y oportunidades de crecimiento dentro de la carrera judicial, además de reconocer su preparación y experiencia.

Los trabajadores también solicitaron respeto a su trayectoria laboral y condiciones de estabilidad dentro de la institución. La movilización se extendió a por lo menos 16 entidades del país.

Ante las inconformidades, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) emitió un posicionamiento en el que aseguró que la evaluación del desempeño no pone en riesgo la permanencia de ningún integrante de la carrera judicial.

En un comunicado fechado el 6 de noviembre, el organismo explicó que los exámenes programados para diciembre de 2026 tendrán exclusivamente un propósito diagnóstico, por lo que no implicarán aprobación ni reprobación y sus resultados no tendrán consecuencias individuales sobre la permanencia o separación de los trabajadores.

El OAJ señaló que la evaluación responde a una obligación constitucional y tiene como finalidad identificar necesidades de capacitación, fortalecer los conocimientos profesionales y mejorar el servicio de impartición de justicia.

Asimismo, precisó que la primera evaluación ordinaria con los efectos establecidos en la legislación se realizará una vez concluidas las acciones de capacitación correspondientes.

El organismo también reconoció el derecho de los trabajadores a expresar sus inconformidades y reiteró su disposición al diálogo, al tiempo que sostuvo que este procedimiento busca fortalecer la carrera judicial y no justificar despidos.

Información Kitzia Flores

APG