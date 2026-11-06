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Trabajadores del Poder Judicial en Mexicali se Suman a Paro Nacional por Evaluación

La movilización se realizó en al menos 16 entidades, el Órgano de Administración Judicial asegura que los exámenes no ponen en riesgo la permanencia de los trabajadores

Trabajadores del Poder Judicial en Mexicali se Suman a Paro Nacional por EvaluaciónTrabajadores del Poder Judicial en Mexicali se Suman a Paro Nacional por Evaluación | Foto: N+

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