Marchas

Sal con Tiempo, a Esta Hora Inician Cierres en CDMX por Trabajadores del ISSSTE

Equipos de salud realizan hoy una caminata en el marco del “Día Mundial del Ictus”

Personal de salud en la CDMX en septiembre 2025. Foto: Cuartoscuro | ArchivoPersonal de salud en la CDMX en septiembre 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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