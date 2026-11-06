Sal con Tiempo, a Esta Hora Inician Cierres en CDMX por Trabajadores del ISSSTE

¡Toma precauciones! Equipos comunitarios de salud del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) saldrán a las calles de la Ciudad de México (CDMX) este viernes, para realizar una caminata.

Aquí te decimos a qué hora comenzará la movilización y qué zonas serán afectadas, pare que tomes tus previsiones y evites cualquier afectación por los bloqueos.

También puedes seguir todos los canales de difusión de N+ para enterarte sobre las demás concentraciones de este 6 de noviembre, así como la situación en el transporte público de CDMX y las complicaciones en las autopistas y carreteras de acceso a la ciudad.

Caminata del ISSSTE

Los equipos comunitarios de salud ‘ECOS’ para el bienestar del ISSSTE realizarán la caminata en la alcaldía Benito Juárez, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX en su agenda de movilizaciones diaria.

Detalló que el personal de salud se concentrará primero a las 10:00 horas en el Centro Médico Nacional '20 de Noviembre' ubicado en avenida Félix Cuevas número 540, colonia del Valle Sur.

De ahí partirán hacia el Parque Acacias, ubicado en Adolfo Prieto y José María Olloqui, colonia Acacias, alcaldía Benito Juárez.

¿Cuál es el motivo de la marcha?

De acuerdo con los datos de la agenda de movilizaciones, los equipos comunitarios de salud realizarán la denominada ‘Caminata Nacional ECOS’ en el marco de la conmemoración del “Día Mundial del Ictus”.

Así, la marcha será con la finalidad de sensibilizar a la población sobre la importancia de reconocer los signos y síntomas de alarma de un evento vascular cerebral, a fin de fortalecer la prevención y la detección oportuna.

SPB