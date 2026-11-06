Salud

Brote de Gripe Aviar en México: ¿Dónde Hay Gallinas Infectadas?

Se trata de una infección respiratoria altamente contagiosa entre las aves

Gallinas productoras de huevoGallinas productoras de huevo. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Descubre dónde se detectó el brote de gripe aviar en México y cómo afecta el suministro avícola. ¿Estamos en riesgo los humanos?

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