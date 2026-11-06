Brote de Gripe Aviar en México: ¿Dónde Hay Gallinas Infectadas?

La Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) confirmó el brote de gripe aviar H5N1 de alta patogenicidad en México, el primero luego de más de dos años en aves de corral; aquí te decimos dónde están las gallinas infectadas.

¿Qué es la gripe aviar?

La gripe aviar es una infección respiratoria altamente contagiosa entre las aves. Provoca alteraciones nerviosas, disminución de la producción de huevo y elevados índices de mortalidad, explicó la Organización Mundial de Sanidad Animal.

Un virus de la familia Orthomyxoviridae es el causante de la gripe aviar, detalló la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El virus de la gripe aviar altamente patógeno, principalmente por los subtipos H5 y H7 del tipo A, causa una enfermedad grave en las aves que puede propagarse rápidamente, produciendo altas tasas de mortalidad en diferentes especies de aves.

Si los humanos se contagian, pueden presentar infección leve de las vías respiratorias superiores, con fiebre y tos, hasta neumonía grave, síndrome de dificultad respiratoria aguda, shock e incluso la muerte.

La propagación de la gripe aviar ha generado preocupación entre los gobiernos y el sector avícola después de que, en los últimos años, haya afectado en todo el mundo, alterando el suministro, provocando un aumento de los precios de los alimentos y elevando el riesgo de transmisión a los seres humanos.

¿Dónde hay gallinas infectadas en México?

El virus H5N1 se detectó en un conjunto de 225,860 gallinas ponedoras en Umán, Yucatán, informó la OMSA. Posteriormente, todas las aves fueron sacrificadas como medida de precaución.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) señaló que el brote de gripe aviar “no pone en riesgo la avicultura nacional”.

“El abasto de productos avícolas a nivel nacional está plenamente garantizado y el consumo de carne de ave y huevo es completamente seguro”, afirmó la dependencia en un comunicado.

Con información de N+ y Reuters.

RMT