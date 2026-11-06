¿Qué Pasa si Tomas Agua con Sal Todos los Días? Esta Es la Cantidad Recomendada por la OMS

Aunque el sodio es un nutriente esencial, necesario para el equilibrio ácido-básico, la transmisión de impulsos nerviosos y funcionamiento normal de las células, consumirlo en exceso puede resultar en situaciones adversas para la salud, incluido el aumento de la tensión arterial advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Dado que bebidas como los 'sueros' preparados contienen agua con sal, ha crecido la duda entre usuarios de internet sobre el consumo de este ingrediente en la dieta diaria.

De hecho, la sal de mesa no es la única presentación en la que se puede consumir, el sodio también se encuentra de manera natural en la leche, la carne y los mariscos, o en alimentos preparados como el pan, carne procesada y condimentos como la salsa de soya o salsa de pescado.

¿Qué pasa si tomas agua con sal todos los días?

Existen muchos mitos en torno al consumo de agua con sal, lo primero que vale la pena aclarar es que las consecuencias de su consumo varían en función de la cantidad de sal que se ingiera.

Si bien, ingerir sal en pequeñas cantidades puede ser beneficioso para la salud, cuando se consume en grandes cantidades puede convertirse en un riesgo a corto o largo plazo.

Por ejemplo, cuando se consume sal en cantidades excesivas el sistema digestivo puede experimentar dificultades para metabolizar el sodio y reflejarse en malestar estomacal.

De consumirse en exceso puede irritar las paredes del estómago y provocar ardor, lo que desencadena náuseas y vómito.

Otro de los riesgos está relacionado con la deshidratación: cuando el cuerpo recibe más sodio del que es capaz de procesar, se deshidrata.

Al percibir mayor cantidad de sal, el cuerpo intenta deshacerse del sodio a través de la orina, provocando una mayor pérdida de líquidos.

O por el contrario, la retención de líquidos conlleva al hígado, riñones y corazón a trabajar por encima de sus niveles normales, lo que repercute en enfermedades renales, hepáticas e insuficiencia cardiaca.

Entre los impactos a largo plazo que puede detonar el consumo cotidiano de agua con sal está relacionado al incremento del volumen sanguíneo, lo que se refleja en un aumento de la presión arterial.

La hipertensión se manifiesta con dolores de cabeza intensos, mareos, zumbido de los oídos, visión borrosa o dolor de pecho. En los casos más graves puede aumentar el riesgo de infartos o accidentes cardiovasculares.

¿Cuál es la cantidad de sal recomendada por la OMS para niños y adultos?

De modo que no se trata de satanizar la ingesta de sal, pero sí de comprender en qué cantidades es saludable consumirla. Por lo que sí puedes consumir agua con sal o 'sueros' con agua mineral de vez en cuando.

La Organización Mundial de la Salud indica que la ingesta recomendada para los adultos es el equivalente a 5 gramos de sal al día, poco menos de una cucharada.

Mientras que en el caso de niños de 2 a 15 años, la OMS recomienda ajustar la dosis en función a sus necesidades energéticas.

De optar por usar sal de mesa, la OMS sugiere sustituir este condimento por sales hiposódicas sustitutivas que contengan potasio.

Es importante que sepas que toda la sal que se consume debe ser yodada, sus propiedades favorecen el desarrollo saludable del cerebro de los fetos y niños, mientras que en el caso de adultos favorece las funciones mentales en general.

Recomendaciones de la OMS para reducir el consumo de sodio

En México, la Procuraduría Federal del Consumidor indicó que los nuevos lineamientos de norma de etiquetado establecen que un alimento que contiene 350 mg o más en 100g de producto debe ostentar el sello "Exceso de Sodio".