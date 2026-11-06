Salud

¿Qué Pasa si Tomas Agua con Sal Todos los Días? Esta Es la Cantidad Recomendada por la OMS

Las consecuencias de este preparado en la salud dependen de la cantidad de sal que se utiliza, así como la regularidad con la que se consume.

Montaña de Sal. Qué pasa si tomas agua con sal todos los días.Una de las dudas más recurrentes entre la población está relacionada al consumo de sal, pero ¿cuál es la ingesta recomendada de sodio según la OMS?, te decimos. Foto: Cuartoscuro.
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