Salud

¿Hay Riesgo para el Consumo de Pollo y Huevo? Detectan Influenza Aviar en Yucatán

La Secretaría de Agricultura activó protocolos sanitarios tras detectar un caso de influenza aviar AH5N1 en una granja de Umán

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro

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