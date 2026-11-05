¿Hay Riesgo para el Consumo de Pollo y Huevo? Detectan Influenza Aviar en Yucatán

La detección de un caso de influenza aviar de alta patogenicidad AH5N1 en una granja comercial de huevo en Umán, Yucatán, encendió los protocolos sanitarios de las autoridades mexicanas. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) confirmó el contagio y puso en marcha medidas para contener la enfermedad y evitar que se propague a otras unidades de producción avícola.

La granja afectada tenía 225 mil 860 aves de postura, de las cuales 862 murieron tras presentar una mortalidad inusual. El caso representa el 0.09 por ciento del inventario nacional de aves, por lo que, de acuerdo con las autoridades, no afecta la disponibilidad de productos avícolas en el país.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) intervino después de recibir el reporte de mortalidad inusual. Personal especializado tomó muestras que dieron positivo a influenza aviar H5 en un laboratorio oficial de Mérida. Posteriormente, fueron enviadas a un laboratorio de bioseguridad nivel 3 en la Ciudad de México para realizar pruebas complementarias y secuenciar el virus.

Como parte de la contención, se estableció un perímetro de riesgo de 10 kilómetros y se ordenó la cuarentena definitiva de la granja, el despoblamiento de las aves y la desinfección de las instalaciones. También se realizan muestreos en otras unidades de producción cercanas para descartar nuevos contagios.

¿Es Seguro Consumir Pollo y Huevo?

Cabe destacar, que la Secretaría de Agricultura reiteró que este caso no pone en riesgo la avicultura nacional. Además, aseguró que el abasto de productos avícolas está plenamente garantizado y que el consumo de carne de ave y huevo es completamente seguro.

La dependencia explicó que la detección de este virus en una unidad de producción no significa que exista una amenaza para el suministro nacional. La proporción de aves de la granja afectada respecto al inventario del país es reducida y se activaron medidas sanitarias para evitar nuevos contagios. Por ello, no se ha anunciado ninguna restricción al consumo de huevos y carne de pollo.

¿Qué pasa si se consume pollo o huevo con influenza aviar?

La influenza aviar es una enfermedad que afecta principalmente a las aves. El riesgo de infección para las personas está relacionado sobre todo con el contacto directo o cercano con animales infectados, sus secreciones o superficies contaminadas.

Por ello, se recomienda evitar el consumo de carne de ave y huevo crudos o insuficientemente cocidos, así como mantener buenas prácticas de higiene durante su preparación. La cocción adecuada ayuda a eliminar los virus que pudieran estar presentes en los alimentos.