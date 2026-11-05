Salud

Este Pequeño Cambio en la Sal de Mesa Prevendría 30 Mil Muertes al Año en México

El Instituto George para la Salud Global afirma que una pequeña adición en la sal de mesa podría prevenir 3 millones de muertes al año alrededor del mundo

Pequeño cambio en la sal de mesa prevendría miles de muertes al año en MéxicoPequeño cambio en la sal de mesa prevendría miles de muertes al año en México. Foto: Pexels

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