Seguridad

Se Incendia Plaza en Colonia Fidel Velázquez en Torreón, Coahuila

El siniestro provocó una columna de humo y malestar entre vecinos del sector

Se Incendia Plaza en Colonia Fidel Velázquez en Torreón, CoahuilaBomberos de la estación La Amistad arribaron al lugar para controlar el incendio. Foto: N+

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