Se Incendia Plaza en Colonia Fidel Velázquez en Torreón, Coahuila

Un incendio generó una fuerte columna de humo y provocó molestias entre vecinos de la colonia Fidel Velázquez, quienes solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

El siniestro se registró la mañana de este jueves sobre la calle Blas Chumacero, alrededor de las 06:00 horas. De acuerdo con los primeros reportes, el fuego presuntamente fue provocado.

La situación alertó a los habitantes del sector, quienes dieron aviso a las autoridades al percatarse de la presencia de humo y las molestias que este ocasionaba.

Al lugar acudieron elementos de Bomberos de la estación Amistad, quienes lograron controlar el incendio y evitar que las llamas se propagaran hacia las viviendas cercanas.