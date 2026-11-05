Seguridad

Detienen a Presuntos Integrantes de Célula Criminal en Piedras Negras, Coahuila

Los seis implicados serán presentados ante un juez por su probable responsabilidad en el delito contra las funciones de seguridad

Detienen a Presuntos Integrantes de Célula Criminal en Piedras Negras, CoahuilaAutoridades de la Fiscalía detuvieron a seis presuntos integrantes de una célula criminal. Foto: N+

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