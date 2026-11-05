Como resultado de diversas operaciones de inteligencia e investigación, autoridades de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) lograron la detención de seis personas en la colonia Buenavista de Piedras Negras, quienes presuntamente integraban una célula criminal que operaba en este municipio.

Entre los detenidos se encuentran Juan Antonio 'N', de 47 años, y su esposa, Norma Leticia 'N', de 31 años, así como cuatro adolescentes de 15 años de edad. Las seis personas fueron aseguradas durante un operativo realizado por elementos de las corporaciones de seguridad.

Los hechos se registraron sobre la calle Acapulco, en la parte posterior del Panteón Municipal, donde las autoridades desplegaron un operativo como parte de las investigaciones de inteligencia que permitieron ubicar a los presuntos integrantes de este grupo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. FGEC Detiene a Integrantes de Célula Criminal en Piedras Negras, Coahuila

De acuerdo con la información proporcionada, los seis detenidos serán puestos a disposición de un juez por su probable responsabilidad en el delito contra las funciones de seguridad, a fin de que se determine su situación jurídica conforme avance el proceso correspondiente.