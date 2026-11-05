Investigan Muerte de Hombre de 64 años en Vía Pública en Monterrey

Un hombre de aproximadamente 64 años fue localizado sin signos vitales en calles de la colonia Mitras Centro, en el municipio de Monterrey.

El hallazgo ocurrió sobre la calle Otumba, en su cruce con Cuautitlán, donde se reportó la presencia de una persona inconsciente sobre la banqueta, a un costado de la vialidad.

De acuerdo con los primeros informes, el hombre aparentemente se encontraba llegando a su domicilio cuando perdió la vida, aunque hasta el momento no se han establecido las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía de Monterrey acudieron al sitio y solicitaron la intervención de las autoridades investigadoras para iniciar las indagatorias correspondientes.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Investigan Muerte de Hombre en Col. Mitras Centro en Monterrey, NL

Posteriormente, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones llegaron al lugar para recabar información y determinar qué provocó la muerte del adulto mayor.

Una de las primeras observaciones de las autoridades fue que el cuerpo no presentaba aparentes signos de violencia, por lo que será mediante las investigaciones y los estudios correspondientes como se establezca la causa del fallecimiento.

La movilización policiaca llamó la atención de los habitantes del sector, quienes observaron la llegada de varias unidades de seguridad y se acercaron para conocer lo que había ocurrido.

Hasta el momento, la identidad del hombre no ha sido revelada públicamente y tampoco se ha informado si padecía alguna enfermedad o condición médica que pudiera estar relacionada con su muerte.

Las autoridades ministeriales mantienen abierta la investigación para esclarecer el caso.