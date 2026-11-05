Seguridad

Investigan Muerte de Hombre de 64 años en Vía Pública en Monterrey

La presencia de patrullas y agentes ministeriales sorprendió a vecinos de la colonia Mitras Centro, luego de que un hombre fuera encontrado sin vida sobre la banqueta.

Muere hombre en vía públicaMuere hombre en vía pública. Foto: N+

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Sorpresa en Mitras Centro: un hombre de 64 años fue hallado sin vida en la vía pública. Las autoridades investigan las causas del fallecimiento.

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