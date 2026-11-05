Seguridad

Muere Pasajero a Bordo de Ruta 13 en el Centro de Monterrey, NL

El chofer del camión se percató que el hombre se encontraba inconsciente al llegar al cruce de las calles Isaac Garza y Vallarta

CamiónAutoridades resguardaron la zona donde se reportó el fallecimiento. Foto: N+

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