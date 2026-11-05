Muere Pasajero a Bordo de Ruta 13 en el Centro de Monterrey, NL

Un pasajero murió al interior de una unidad de la ruta 13 cuando circulaba sobre el cruce de las calle Isaac Garza y Vallarta, en el Centro de Monterrey, Nuevo León. El hecho generó la movilización de autoridades de rescate y seguridad.

Fue el chofer de este camión quien se percató que la persona se encontraba inconsciente, por lo que de inmediato solicitó el apoyo de paramédicos para atender al sujeto. Hasta este punto llegaron rescatistas de Protección Civil de Monterrey, quienes confirmaron este deceso luego de realizar las labores de reanimación correspondientes.

Autoridades de la Policía de Monterrey de inmediato desalojaron la unidad del transporte público y procedieron a resguardar este punto para comenzar con las investigaciones correspondientes. Elementos de investigación comenzaron a entrevistar al chofer para tratar de identificar como sucedieron los hechos.

El hombre fue identificado como Enrique Espinoza, de 60 años de edad, quien aparentemente se dirigía a su domicilio después de una jornada laboral. Serán las autoridades del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) quienes determinen la razón de muerte del sujeto.

Debido a los cierres aplicados en este punto, se comenzó a registrar tráfico lento en este punto. Autoridades de tránsito pidieron a los automovilistas tomar rutas alternas y evitar la zona. Se espera que este movilización continúe durante las próximas horas.