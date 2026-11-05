UIF Incorpora a Lista de Bloqueados a 40 Personas Vinculadas con Proveedores del INE

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas a 25 personas físicas y 15 personas morales, en total 40, vinculadas con proveedores electorales.

Ello, tras identificar operaciones financieras que presentan elementos de riesgo y ameritan su revisión por parte de las autoridades competentes.

De los análisis financieros y los elementos de riesgo identificados, la UIF presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR), con el propósito de que se realicen las investigaciones pertinentes y se determinen las posibles responsabilidades.

La incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo y no implica una determinación de responsabilidad definitiva, precisó el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

"Las personas incorporadas cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable", añadió la UIF en un comunicado.

En el documento, la UIF reiteró su compromiso con la prevención, detección y combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, mediante el análisis de información financiera y la coordinación con las autoridades competentes.

AMP