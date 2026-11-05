Movilidad

Reanudan Servicio en Línea B del Metro CDMX tras Más de 12 Horas de Afectaciones por Incendio

El servicio fue suspendido durante la madrugada debido a un incendio registrado al exterior de las instalaciones del Metro

CuartoscuroCuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Reanudan Servicio en la Línea B del Metro CDMX Hoy 4 de Noviembre: Cierre Duró Más de 12 Horas por Incendio | N+