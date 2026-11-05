Reanudan Servicio en Línea B del Metro CDMX tras Más de 12 Horas de Afectaciones por Incendio

Luego de más de 12 horas de afectaciones provocadas por un incendio entre las estaciones Oceanía y Deportivo Oceanía, esta tarde fue reanudado por completo el servicio en la Línea B del Metro de la Ciudad de México.

La operación fue suspendido durante la madrugada debido a un incendio registrado al exterior de las instalaciones del Metro, presuntamente ocasionado por la quema de basura, lo que afectó el cableado eléctrico en la interestación Oceanía–Deportivo Oceanía.

Pero no fue sino hasta esta tarde cuando el personal de la Dirección de Instalaciones Fijas, los equipos de alta y baja tensión y la base trabajadora sindicalizada del Metro lograron restablecer por completo el servicio.

"En unos minutos restableceremos el servicio en el tramo afectado. Agradezco a las personas usuarias su paciencia y comprensión ante esta situación", dijo momentos antes el director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, Adrián Rubalcava.

Compartió imágenes en sus redes sociales de trenes de prueba en la Línea B para verificar la alimentación eléctrica y "la comunicación entre los equipos, tras reparar el cableado y los enlaces de fibra óptica".

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A las 19:51 horas, el titular del Metro de la CDMX, hizo oficial, a través de su cuenta de X que se reanudaba el servicio en el tramo afectado.

"Los trenes circulan de Buenavista a Ciudad Azteca, en ambos sentidos, con todas sus estaciones abiertas. Mi reconocimiento a las más de 50 trabajadoras y trabajadores de las distintas áreas del Metro que, desde la madrugada, laboraron ininterrumpidamente para atender el incidente", destacó Adrián Rubalcava, director del Metro de la CDMX.

Durante la jornada miles de usuarios desesperados buscaron un transporte que los trasladara desde la estación Ciudad Azteca a Oceanía, desde donde había servicio hacia Buenavista, y viceversa.

Camiones de RTP, unidades de la Marina, patrullas de Ecatepec y camionetas de servicio concesionario brindaron el servicio provisional.

Se formaron filas de hasta 300 metros para poder abordar un vehículo.

Todo se debió a un incendio al exterior que afectó cableado relacionado con el suministro eléctrico, tracción, telecomunicaciones, señalización y pilotaje de los trenes, lo que obligó a suspender desde la apertura el servicio de la mitad de la línea de Ciudad Azteca a Deportivo Oceanía.

Está línea del Metro conecta zonas de alta densidad poblacional como el municipio de Ecatepec y Nezahualcóyotl, con la alcaldía Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc.

La falta de opciones de movilidad saturó durante toda la jornada el tránsito en ambos sentidos de la avenida central Carlos Hank González y la av. 608.

Autoridades del Metro informaron que debido a la complejidad de las labores de reparación preveían restablecer el servicio después de las 18:30 horas del miércoles. Un hombre fue detenido por el incendio provocado que terminó colapsando el servicio.