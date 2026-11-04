FIN DE LA COBERTURA

Trump Reconoce Derrota Republicana: Resultados en Vivo de las Elecciones 2026 en EUA

Tras el revés político para el Partido Republicano, Trump dijo que respetará los resultados, pero dejó claro que usará el veto como forma de gobernar. Sigue aquí los pormenores del proceso electoral

Millones de personas salieron a votar en las elecciones intermedias de Estados UnidosMillones de personas salieron a votar en las elecciones intermedias de Estados Unidos. Foto: Reuters

Contexto

Millones de estadounidenses inclinaron la balanza política y movieron el péndulo hacia el Partido Demócrata. El resultado no solo golpea a los Republicanos, también es un rechazo al gobierno de Trump

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