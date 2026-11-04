FIN DE LA COBERTURA
Trump Reconoce Derrota Republicana: Resultados en Vivo de las Elecciones 2026 en EUA
Tras el revés político para el Partido Republicano, Trump dijo que respetará los resultados, pero dejó claro que usará el veto como forma de gobernar. Sigue aquí los pormenores del proceso electoral
Contexto
Millones de estadounidenses inclinaron la balanza política y movieron el péndulo hacia el Partido Demócrata. El resultado no solo golpea a los Republicanos, también es un rechazo al gobierno de Trump