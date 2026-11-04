Accidentes

Tránsito Hoy en la México-Querétaro: Incidentes, Bloqueos y Afectaciones Viales

Este miércoles, la Guardia Nacional (GN) y Caminos y Puentes Federales (Capufe) informan sobre distintos hechos ocurridos en esta importante carretera

Manifestantes en la caseta de cobro de Tepotzotlán, Estado de México, en la México-QuerétaroManifestantes en la caseta de cobro de Tepotzotlán, Estado de México, en la México-Querétaro. Foto: X @GN_Carreteras

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La autopista México-Querétaro presenta incidentes que afectan el tránsito. Infórmate sobre los bloqueos y organiza tu viaje para evitar contratiempos.

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