Tránsito Hoy en la México-Querétaro: Incidentes, Bloqueos y Afectaciones Viales

La autopista México-Querétaro es una de las más importantes del país por el aforo vehicular particular y de carga, que se estima en más de 130 mil autos al día.

Por esta misma razón, es una de las vías con más accidentes, problemas viales, bloqueos e incidentes de distinta índole.

Y no es para menos, esta carretera conecta a la Ciudad de México con un polo económico en el que se ha convertido Querétaro, por ello la movilidad de miles de personas y mercancías.

Ante este panorama, es una de las autopistas más vigiladas por la Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales, que cada día realizan un monitoreo y vigilancia constantes.

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¿Cómo está el tránsito en la autopista México-Querétaro?

La madrugada de este miércoles, no se reportaron afectaciones en ninguno de los más de 200 kilómetros de este trazo carretero.

Sin embargo, ya casi al amanecer hubo información sobre incidentes en esta carretera:

A las 5:21 horas, en el km 177, dirección a la Ciudad de México, hubo reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance). En la zona se reportó carga vehicular.

7:09 horas: Reportan cierre parcial de la circulación sobre el kilómetro 48 en dirección a Querétaro por atención de un accidente. Existe reducción de carriles.

8:26 horas: Se restablece la circulación en el kilómetro 177 rumbo a CDMX luego de registrarse un accidente.

9:15 horas: Se restablece la circulación en el kilómetro 48 en dirección a CDMX.

10:12 horas: Carga vehicular en el kilómetro 156 en dirección a la Ciudad de México luego de atenderse un incidente en el lugar.

1:04 horas: CAPUFE reporta cierre parcial de la circulación en el kilómetro 192 en dirección a Querétaro por la atención de un choque por alcance.

Para que puedas organizar tus traslados y evites contratiempos, te invitamos a seguir los canales de N+ para que estés informado sobre el tránsito en esta autopista.

Con información de N+

ICM