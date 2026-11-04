Buscadoras Denuncian Entrega de Alimentos en Mal Estado Durante Jornada en Mexicali, BC

Madres buscadoras denunciaron la entrega de alimentos en mal estado durante la Jornada Estatal de Búsqueda 2026, realizada en Mexicali, luego de detectar frijoles descompuestos en algunos de los platillos distribuidos a los participantes.

De acuerdo con el testimonio de una de las asistentes, los alimentos no fueron refrigerados adecuadamente y parte de ellos correspondía a sobrantes de la noche anterior.

Soraya, líder de la Célula de Búsqueda e Investigación de Desaparición de Forzada de Baja California, señaló que previamente había advertido a las autoridades sobre el riesgo de que se presentara una situación similar, debido a que el años pasado cerca de 50 personas buscadoras sufrieron una intoxicación.

Además de las condiciones de los alimentos, las participantes reportaron la falta de medicamentos para atender emergencias durante las actividades de búsqueda.

Las denunciantes señalaron estas condiciones durante una jornada en la que familiares de personas desaparecidas participan en labores de campo para localizar a sus seres queridos.

Información Miguel Galindo

APG