Desaparecidos

Buscadoras Denuncian Entrega de Alimentos en Mal Estado Durante Jornada en Mexicali, BC

Participantes señalaron que algunos platillos contenían frijoles en descomposición y advirtieron sobre antecedentes de intoxicación entre integrantes de colectivos

Buscadoras Denuncian Entrega de Alimentos en Mal Estado Durante Jornada en Mexicali, BCBuscadoras Denuncian Entrega de Alimentos en Mal Estado Durante Jornada en Mexicali, BC | Foto: N+

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