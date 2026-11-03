Seguridad

Vinculan a Proceso a Sujeto Con Armas y Cargamento de Droga en Maneadero, Ensenada

El imputado fue detenido por la FESC en la colonia Sánchez Taboada con cinco pistolas, cartuchos y drogas

Vinculan a Proceso a Sujeto Con Armas y Cargamento de Droga en Maneadero, EnsenadaVinculan a Proceso a Sujeto Con Armas y Cargamento de Droga en Maneadero, Ensenada | Foto: N+

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