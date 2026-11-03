Vinculan a Proceso a Sujeto Con Armas y Cargamento de Droga en Maneadero, Ensenada

La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió la vinculación a proceso en contra de Raúl ‘N’, quien fue detenido en posesión de un arsenal y cargamentos de droga por elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), en la colonia Sánchez Taboada, en la zona de Maneadero.

Durante la revisión a una camioneta, los agentes estatales aseguraron tres armas cortas, dos armas largas, 367 cartuchos útiles de diversos calibres, 18 cargadores, un chaleco balístico con dos placas de protección y el vehículo.

Asimismo, en el interior de la unidad se incautaron fuertes cantidades de narcóticos, contabilizando 16 kilos 252 gramos de marihuana, 19 kilos 847 gramos de metanfetamina y dos kilos 348 gramos de heroína. Durante la audiencia inicial, se presentaron las pruebas necesarias ante la autoridad judicial, logrando la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Armas de fuego, cargadores y cartuchos decomisados durante el operativo en Maneadero | Foto: FGR

El imputado permanecerá recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ensenada, mientras que el juez fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

JMR