Seguridad

Binomio Canino Detecta Posibles Restos Humanos en Predio de Ensenada Durante Búsqueda

El área fue ubicada cerca del bulevar Esmeralda y avenida Pedro Loyola, autoridades acordonaron el sitio para realizar las diligencias correspondientes

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