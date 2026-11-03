Binomio Canino Detecta Posibles Restos Humanos en Predio de Ensenada Durante Búsqueda

Un binomio canino de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) marcó de manera positiva un área con posible presencia de restos humanos durante una jornada de búsqueda de campo en Ensenada.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 11:22 horas, en un predio ubicado en las inmediaciones del bulevar Esmeralda y avenida Pedro Loyola, donde personal participante localizó indicios que ameritaron una revisión más detallada.

Durante los trabajos de prospección, tras remover parte del terreno, se percibió un olor fétido, por lo que intervino Gaythor, integrante de la Unidad de Operaciones Caninas de la DSPM, cuyo marcaje pasivo fue positivo ante la posible presencia de restos con características humanas.

Ante esta situación, el área fue acordonada y preservada, mientras que se notificó al C5 y a las autoridades correspondientes para llevar a cabo las diligencias y la investigación.

En el operativo participaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Fiscalía General del Estado, Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, las comisiones Local y Nacional de Búsqueda, así como colectivos de búsqueda.

APG