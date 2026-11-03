Seguridad

Localizan Cuerpo en Estado de Descomposición en Predio Abandonado de Reynosa

Tras el reporte, elementos de la Policía Investigadora y personal del Servicio Médico Forense acudieron al lugar

Localizan Cuerpo en Estado de Descomposición en Predio Abandonado de ReynosaLocalizan Cuerpo en Estado de Descomposición en Predio. Foto: N+

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Vecinos de Reynosa encuentran cuerpo en descomposición en predio.

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