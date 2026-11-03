Localizan Cuerpo en Estado de Descomposición en Predio Abandonado de Reynosa

Habitantes de la colonia Marte R. Gómez, en Reynosa, reportaron el hallazgo de un hombre sin vida y en avanzado estado de descomposición, al interior de un predio abandonado que era utilizado como pasadizo.

Tras el reporte, elementos de la Policía Investigadora y personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) acudieron al cruce de la calle Miahuatlán con la carretera San Fernando, donde realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Asimismo, vecinos del sector señalaron que podría tratarse de una persona de la tercera edad que acostumbraba deambular por esas calles. El fallecido tendría aproximadamente 55 años de edad, vestía una playera verde y pantalón beige, y no portaba calzado.

Serán las autoridades quienes se encarguen de establecer su identidad, determinar las causas del fallecimiento y localizar a sus familiares.