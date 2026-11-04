Adulto Mayor Cae al Interior de Tumba en Panteón de Torreón, Coahuila

Un hombre de 63 años resultó lesionado luego de caer accidentalmente al interior de una tumba en el Panteón Torreón, ubicado en la colonia Santiago Ramírez.

El afectado, identificado como Francisco, presuntamente se encontraba sentado a un costado de una lápida; sin embargo, en un descuido perdió el equilibrio y terminó cayendo al interior de la tumba, por lo que fue necesario solicitar el apoyo de los cuerpos de emergencia.

A consecuencia del accidente, el hombre presentó diversas laceraciones en el cuerpo, además de un posible esguince en el tobillo izquierdo, por lo que requirió atención médica.

Posteriormente, fue auxiliado y trasladado a la Clínica 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde recibiría atención médica para valorar la gravedad de sus lesiones.