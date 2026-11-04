Accidentes

Adulto Mayor Cae al Interior de Tumba en Panteón de Torreón, Coahuila

El adulto mayor presuntamente se encontraba sentado a un costado de la lápida cuando perdió el equilibrio

Adulto Mayor Cae al Interior de Tumba en Panteón de Torreón, CoahuilaEl hombre sufrió diversas laceraciones y un posible esguince en el tobillo izquierdo. Foto: Protección Civil.

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