Hombre Resulta Lesionado por Desprendimiento de Monumento en San Pedro, Coahuila

Una persona resultó lesionada luego de que una parte del monumento a los Fundadores le cayera encima, en la Plaza de Armas del municipio de San Pedro, Coahuila.

El hombre, identificado como Juan Manuel, de 75 años, presentó fracturas en las extremidades inferiores, dolor en el costado izquierdo, a la altura de las costillas, así como diversas contusiones en la cabeza.

El adulto mayor fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a un hospital de la localidad para recibir atención médica y valoración de sus lesiones.

Luego del incidente, elementos de Protección Civil arribaron al lugar y acordonaron el área donde se encuentra el monumento, con el propósito de prevenir un nuevo accidente.