Accidentes

Hombre Resulta Lesionado por Desprendimiento de Monumento en San Pedro, Coahuila

Juan Manuel, de 75 años, presentó fracturas en las extremidades inferiores, dolor en el costado izquierdo y contusiones en la cabeza

Hombre Resulta Lesionado por Desprendimiento de Monumento en San Pedro, CoahuilaEl adulto mayor fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja. Foto: Archivo N+

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Parte de Monumento Cae Sobre Adulto Mayor en San Pedro, Coahuila | N+