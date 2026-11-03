Accidentes

Muere Mujer el Día de Muertos por una Caída en Piedras Negras, Coahuila

La adulta mayor perdió la vida en un domicilio de la colonia Tierra y Esperanza.

Muere Mujer el Día de Muertos por una Caída en Piedras Negras, CoahuilaElementos de seguridad arribaron al lugar y confirmaron que la mujer de la tercera edad ya no contaba con signos vitales. Foto: N+
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Muere Mujer tras Caer de Escalera en Piedras Negras | N+