Muere Mujer el Día de Muertos por una Caída en Piedras Negras, Coahuila

Una mujer de 64 años, identificada como Griselda, perdió la vida luego de caer de una escalera al interior de su domicilio, ubicado en la calle Montealbán de la colonia Tierra y Esperanza, en Piedras Negras, Coahuila. El hecho ocurrió durante las celebraciones del Día de Muertos.

Paramédicos acudieron al lugar luego de recibir el reporte de una persona lesionada. Al llegar, brindaron atención a la mujer; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que dieron aviso a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) para que tomara conocimiento de lo ocurrido.

Posteriormente, personal de las autoridades realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicaría la necropsia de ley para determinar las causas del fallecimiento.

Se informó que el resultado del procedimiento forense confirmó que la mujer de la tercera edad perdió la vida a consecuencia de las lesiones derivadas de la caída.