Bobby Pulido, el Cantante de Música Tejana que Busca Llegar al Congreso de Estados Unidos

Los estadounidenses viven la jornada de elecciones intermedias de EUA, las cuales son clave para decidir a sus representantes en los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 del Senado (33 mediante elecciones ordinarias y dos mediante elecciones especiales).

Los resultados pueden modificar el equilibrio de poder en Washington, y ahora uno de esos candidatos ha llamado la atención, pues dejó la música para dedicarse a la política: Bobby Pulido.

Originario de Edinburg, Texas y también conocido como "Golden Boy", aseguró que la decisión de dejar su carrera para ser funcionario fue el resultado de un proceso en el que involucró a la comunidad. Por ello, desde el momento en el que dio a conocer el paso a la política convocó a la gente de todo el sur de Texas para apoyarlo en su candidatura para el Congreso en el Distrito 15, que abarca gran parte de la zona de Valle del Río Grande.

“Se trata de dar a nuestras comunidades una voz más fuerte, de asegurarnos de que nuestras historias se escuchen en Washington, y de luchar por el futuro que nuestros hijos merecen”, dijo Pulido en un video.

José Roberto Pulido Jr., nombre real del excantante, ofreció una gira de despedida para alejarse de los escenarios “por la puerta grande” y cantar por última vez canciones que lo llevaron al éxito total, como Desvelado, y posteriormente enfocarse en su nuevo compromiso con la ciudadanía en conjunto con el Partido Demócrata bajo el lema "Gente sobre partido, el Sur de Texas primero".

Bobby Pulido aseguró en una entrevista exclusiva con N+ que la música “le coqueteó” porque su sueño nunca fue ser cantante, de hecho, quería dedicarse a la política:

“Yo estudié ciencias políticas y fui becado a la universidad Saint Mary's, porque yo quería ser abogado y quería dedicarme a la política. Ha sido algo que siempre me ha fascinado (...) No me quiero ir de este planeta sin intentar servir a mi público”, dijo en aquella conversación ocurrida en junio de 2025.

La propuesta principal de Bobby Pulido es conectar con la clase trabajadora y los votantes latinos del Valle del Río Grande. En ese sentido, asegura que apoyará a los pequeños negocios locales e impulsará la creación de empleos bien pagados en el Sur de Texas.

En caso de ganar el escaño pretende invertir recursos en programas de formación técnica y aprendizajes para que los jóvenes no tengan que migrar fuera de la región para prosperar. Una de sus propuestas más llamativas es la promoción de un sistema migratorio “estricto, pero justo”, en el que se garantice el control en la frontera, el combate contra el tráfico ilegal y se apoye a las fuerzas del orden.

Entre las propuestas de Bobby Pulido está la reducción al precio de las medicinas con receta, el fortalecimiento de las clínicas comunitarias y hospitales rurales, enfatizando el acceso a servicios de salud mental, así como desarrollar una estrategia de agua para asegurar el futuro de agricultores y familias en Valle.

“Hoy es el Día de las Elecciones. Un gran día. Un momento importante. Haz que tu voz se escuche”, escribió Bobby Pulido en sus redes sociales para promover la participación en las urnas.

El mayor reto para Bobby Pulido será convencer a la comunidad de que su voto será de total confianza, pues es una persona que se ha preparado plenamente para ejercer un cargo público.

“Yo he creado una fama como cantante, no como político. Entonces, para mí la magia va a ser explicarle a la gente y que me vean a mí como una persona inteligente, preparada y digna para representarlos”, explicó a N+.

EPP