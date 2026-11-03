Internacional

Bobby Pulido, el Cantante de Música Tejana que Busca Llegar al Congreso de Estados Unidos

El intérprete del éxito "Desvelado" ahora contiende por un escaño en la Cámara de Representantes; así dejó la música

Bobby Pulido dejó la música para convertirse en candidato en las Elecciones EUA 2026Foto: Bobby Pulido
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