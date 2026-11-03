Trabajadores del INE Amagan con Paro Nacional en los Módulos para Tramitar Credencial

Los trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) planean una manifestación para exigir mejores condiciones laborales en las distintas áreas del órgano regulador de los comicios en el país. "Los de arriba se sirven con la cuchara grande mientras que a módulos solo migajas les dan", indicaron los empleados.

La convocatoria de la manifestación corresponde a los trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana, donde se atiende a la ciudadanía para los trámites con la credencial de elector, reposición por robo o extravío, cambio de dirección, solo por mencionar algunos.

Los trabajadores del INE aseguran que su protesta no tiene como objetivo causar contratiempos a la población, más bien se trata de exigir salarios dignos, personal suficiente, infraestructura adecuada y respeto a sus derechos.

"Gastaron millones de pesos en contratos a modo y favoritismos. Una burla y descaro ver cómo los de arriba se sirven con la cuchara grande mientras que a módulos solo migajas les dan", afirmaron.

A través de un oficio con el folio INE/CE/ACL/72/2026 fechado el 21 de mayo de este año y difundido en redes sociales, se hace la solicitud para revisar y "considerar una mejora salarial" para el personal que labora en los módulos. El aumento que solicitaron en el texto es de al menos 25% sobre el salario actual.

Por esta razón, se contempla el paro nacional de trabajadores del INE para el lunes 9 de noviembre. "Nuestro trabajo también construye democracia", afirmaron.

Hasta el momento se desconoce si su protesta únicamente se enfocará en suspender las actividades en los Módulos de Atención o si también planean marchar o realizar bloqueos en las principales vialidades de la CDMX, y distintos estados del país.

EPP