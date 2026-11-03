Sociedad

Trabajadores del INE Amagan con Paro Nacional en los Módulos para Tramitar Credencial

Las movilizaciones se planean en medio de la polémica tras la salida de Guadalupe Taddei; estas son sus exigencias

Los módulos de atención del INE se encuentran distribuidos en todo el paísFoto: Cuartoscuro
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