Internacional

Demócratas vs Republicanos: ¿Por Qué Estados Unidos Tiene Dos Partidos Políticos?

Aunque otras agrupaciones participan en las elecciones, las reglas de votación y la historia explican el predominio de dos fuerzas nacionales

Elecciones en Estados Unidos.Votantes emitieron sus votos en la Iglesia Bautista Westwood este martes 3 de noviembre de 2026. Foto: AP
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