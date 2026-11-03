Internacional

El Papa León XIV Visitará la Parroquia de Casavalle, No la Basílica: Vocero del Vaticano

La principal figura espiritual de la parroquia de Casavalle, al igual que la basílica en México, es la Virgen de Guadalupe

El Papa León saluda tras la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Foto: ReutersEl Papa León saluda tras la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Foto: Reuters

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