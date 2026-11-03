El Papa León XIV Visitará la Parroquia de Casavalle, No la Basílica: Vocero del Vaticano

Cuando la nueva prefecta del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, Montse Alvarado, dijo en la rueda de prensa sobre el viaje a América Latina que el papa León XIV visitaría a la Virgen de Guadalupe, se refería a la parroquia de Casavalle, en Uruguay, y no a la basílica de la Ciudad de México.

La aclaración fue hecha por el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, quien precisó que Alvarado no aludía al santuario mexicano, sino a la parroquia uruguaya.

Por lo tanto, no hubo ninguna confirmación de que el pontífice viajará a México durante su gira por la región.

La mención había generado dudas entre los fieles, ya que la Basílica de Guadalupe, en la capital mexicana, es uno de los santuarios marianos más visitados del mundo y una eventual visita papal había sido tema de expectativa.

Con la precisión del Vaticano, queda descartado por el momento que las palabras de Alvarado representen un anuncio sobre una visita a la Basílica de Guadalupe.

La Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, conocida como la parroquia de Casavalle, es un templo católico ubicado en el barrio Borro, dentro de la zona de Casavalle, al noreste de Montevideo, Uruguay. Su advocación titular y principal figura espiritual es la Virgen de Guadalupe.

Con información de Valentina Alazraki

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