Entra en Vigor la Prohibición y Regulación del Uso de Celulares en Escuelas de Guanajuato

Este martes entró en vigor la prohibición y regulación del uso de los teléfonos móviles durante la jornada educativa, a lo que muchos padres y madres de familia dijeron estar de acuerdo.

No obstante, en guanajuato desde septiembre varias escuelas habían adoptado medidas para limitar el uso de los dispositivos, no se puede usar ni siquiera a la hora del recreo.

Justificaron que en secundaria es donde la prohibición daría mayor efectividad, ya que es el nivel académico donde se pueden encontrar mayores distracciones con los celulares.

En el caso de escuelas de nivel medio y superior, cada escuela acordará las restricciones necesarias para su uso responsable.

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En voz de los estudiantes, los propios maestros estuvieron a favor de esta medida ante las dificultades de los alumnos para poner atención a la clase.

Con la restricción de los celulares en las aulas la sep busca combatir la dispersión de las distracciones digitales, mejorar el rendimiento de los alumnos, proteger la salud mental, así como fomentar la convivencia presencial entre compañeros.