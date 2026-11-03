Educación

Entra en Vigor la Prohibición y Regulación del Uso de Celulares en Escuelas de Guanajuato

Los teléfonos móviles no podrán utilizarse en las instalaciones educativas, incluso cuando estén en el receso los alumnos, una medida que los padres aprobaron

Entra en Vigor la Prohibición y Regulación del Uso de Celulares en Escuelas de Nivel Básico en Guanajuato.Entra en Vigor la Prohibición y Regulación del Uso de Celulares en Escuelas de Nivel Básico en Guanajuato. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

En secundaria es donde la prohibición daría mayor efectividad, ya que es donde se pueden encontrar mayores distracciones con los dispositivos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+