Entra en Vigor Prohibición de Celulares en Escuelas; Querétaro ya la Aplicaba

Querétaro se adelantó a la regulación nacional que restringe el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos personales durante la jornada escolar en planteles públicos y particulares de educación básica, medida que entró en vigor este martes 3 de noviembre en todo el país.

La disposición federal, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y establecida por la Secretaría de Educación Pública (SEP), contempla que estudiantes de primaria y secundaria mantengan sus teléfonos guardados durante toda la jornada escolar, incluidos los recreos.

La regulación establece excepciones para actividades educativas autorizadas, situaciones de emergencia y necesidades relacionadas con la salud, discapacidad o accesibilidad.

Sin embargo, en Querétaro esta medida ya se aplica desde el 20 de febrero de 2025, cuando las autoridades educativas estatales establecieron que los alumnos debían mantener apagados y guardados sus dispositivos durante el horario escolar.

Desde entonces, la disposición estuvo acompañada de acciones de información y sensibilización en los planteles.

Ante la entrada en vigor de la regulación nacional, la Secretaría de Educación estatal ha trabajado en ajustes a los protocolos para homologar los criterios de aplicación en las escuelas y definir con mayor claridad las responsabilidades del personal educativo.

De esta manera, Querétaro cuenta con más de un año de experiencia en la implementación de restricciones al uso de celulares dentro de las aulas.