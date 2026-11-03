Educación

Entra en Vigor Prohibición de Celulares en Escuelas; Querétaro ya la Aplicaba

En la entidad, la disposición comenzó a aplicarse en febrero de 2025, cuando se estableció que los estudiantes debían mantener apagados y guardados sus dispositivos durante el horario escolar

Escuelas de Querétaro ya Aplicaban Medidas para Limitar el Uso de CelularesEscuelas de Querétaro ya Aplicaban Medidas para Limitar el Uso de Celulares. Foto: N+

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La regulación contempla excepciones para actividades educativas autorizadas, emergencias y necesidades relacionadas con la salud, discapacidad o accesibilidad. En Querétaro se realizan ajustes a los protocolos para homologar los criterios en los planteles.

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