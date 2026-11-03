Padres de Familia Aprueban Prohibir Uso de Celulares en Escuelas en Nuevo León

Luego de que este martes 3 de noviembre entraran en vigor los lineamientos que restringen el uso de celulares en escuelas de educación básica, padres de familia en Nuevo León mencionaron estar a favor de la medida debido a que los menores todavía no necesitan estos dispositivos y que pueden convertirse en una distracción durante sus clases.

Inés, una madre de familia, mencionó que los niños todavía no tienen edad para llevar un celular a la escuela, por lo que preferiría que esperaran hasta llegar a la preparatoria para tener uno. Esta postura también fue compartida por Carmen, quien señaló que no enviaría a sus hijos con estos aparatos ya que considera que todavía no tienen edad para utilizarlos.

Otra madre de familia mencionó que las escuelas cuentan con personal y medios para comunicarse con los padres en caso de que algún alumno enfrente una situación de riesgo, por lo que no considera necesario que los menores tengan un celular durante la jornada escolar.

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Aunque estuvieron de acuerdo con la restricción, otros padres consideraron que los dispositivos podrían permitirse para situaciones de emergencia. Héctor, padre de familia, dijo que los jóvenes necesitan cada vez más las herramientas digitales para realizar sus trabajos. La madre de otro alumno mencionó que considera que los teléfonos deberían utilizarse solo cuando sea necesario proteger a los niños o comunicarse con sus familiares.

Algunos padres de familia en Nuevo León mencionaron que todavía no reciben información de las escuelas sobre como se aplicará esta regla, la cual consiste en restringir el uso de celulares y tabletas durante las clases y los recesos en primarias y secundarias del país, con algunas excepciones por actividades escolares o emergencias familiares. En preparatoria, cada plantel establecerá sus propias reglas.