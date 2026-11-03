Educación

Padres de Familia Aprueban Prohibir Uso de Celulares en Escuelas en Nuevo León

Este lineamiento busca que los alumnos de primarias y secundarias no usen dispositivos móviles en los planteles educativos

Estudiantes caminandoLos estudiantes de primarias y secundarias no podrán usar celulares en los centros educativos. Foto: N+

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