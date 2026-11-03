Deportes

Manchester United vs Roma: Fanáticos Protestan con Pelotas de Tenis en Old Trafford

La afición local enfureció en la Champions League luego de que los Red Devils iban dos goles abajo en el primer tiempo

Bryan Mbeumo, delantero del Manchester United, patea las pelotas de tenis que lanzaron al campo los aficionados locales.Bryan Mbeumo, delantero del Manchester United, patea las pelotas de tenis que lanzaron al campo los aficionados locales. Foto: Reuters

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