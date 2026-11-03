Manchester United vs Roma: Fanáticos Protestan con Pelotas de Tenis en Old Trafford

El Manchester United atraviesa por una de las peores crisis de su historia y la afición ya está harta de la mediocridad. Por eso es que en la Jornada 4 de la Champions League 2026 los seguidores de los Red Devils protestaron en Old Trafford durante el partido contra la Roma.

Apenas al minuto 18 del partido Manchester United vs Roma los locales ya perdían por 2-0 luego de los goles de Matías Soulé y Donyell Malen. Un grave error defensivo y una pena máxima fueron los detonantes para la molestia generalizada.

Así que desde varios sectores de la cancha los asistentes empezaron a lanzar objetos al terreno de juego, sobre todo pelotas de tenis, para dejar en claro que estaban hartos de la mala racha del equipo y de la gestión de los dueños.

Mientras el árbitro detenía el partido para que se retiraran los objetos de la grama en Old Trafford, los fanáticos entonaron cánticos en los que exigían a los propietarios que vendan el club y se larguen a su casa. Hay que recordar que la familia Glazer posee a los Bucaneros de Tampa Bay en la NFL y al Manchester United en la Premier League.

Sin embargo parece que las protestas de los seguidores le picaron el orgullo al equipo, porque en el arranque de la segunda parte reaccionaron de manera sorprendente: A los 58 minutos el portugués Bruno Fernandes acortó 2-1 con un cobro de tiro de penal.

La afición comenzó a alentar cuando Matheus Cunha mandó a las redes el 2-2 a los 83 minutos: el delantero brasileño aprovechó un titubeo de la zaga romana y punteó una pelota que había quedado muerta en el área chica.

Y en la recta final nuevamente Cunha se puso el traje de héroe a los 86 minutos: entró al área por la franja derecha y con todo y marca mandó un cañonazo para colocar el 3-2 en el ángulo superior. Entonces Old Trafford se volvió una sucursal del manicomio.

No era para menos. El triunfo de 3-2 ante la Roma fue catártico, como una olla de presión explotando luego de 9 partidos sin ganar en la Premier League y la Champions.

Fue una victoria que le dio créditos extras al entrenador Michael Carrick, cuya cabeza pendía de un hilo. La prensa inglesa aseguraba que una derrota ante la Roma significaría el despido del exfutbolista inglés.

El United volvió a ganar casi dos meses después y se espera que mantenga el paso el próximo fin de semana, cuando le toque enfrentar al Aston Villa en la Jornada 10 de la Premier League.

Hay que recordar que los Red Devils están hundidos en el pantano, ya que ocupan el sitio 17 de 20 en la tabla general. Luego de un triunfo, 4 empates y 4 derrotas apenas llevan 7 unidades cosechadas. Pésimo lugar para un club que acostumbraba pelear por el trofeo de campeón cada temporada.

Con información de N+