Deportes

Policía Abre Investigación por la Muerte del Futbolista Jesús de Miguel

El delantero español falleció horas después de sufrir un fuerte choque contra el portero del Andorra, Jesús Owono

Jesús de Miguel siendo retirado de la cancha tras chocar con Jesús OwonoJesús de Miguel siendo retirado de la cancha tras chocar con Jesús Owono | Foto: Reuters

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