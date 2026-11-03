Policía Abre Investigación por la Muerte del Futbolista Jesús de Miguel

La tragedia se apoderó del futbol español tras darse a conocer, este martes, el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del Club Deportivo Tenerife, tras haber recibido un fuerte golpe en el pecho durante los minutos finales del partido contra Andorra en la Segunda División de España. Tras haber sido trasladado al Hospital Nuestra Señora de La Candelaria, De Miguel ingresó al área de urgencias, pero finalmente perdió la vida.

Luego del incidente, la agencia de noticias EFE informó que la Policía Nacional ha abierto una investigación sobre la muerte del futbolista, pues detallan que "toda muerte que no tiene causa natural, sea por accidente o por otro motivo, conlleva la apertura de oficio de una investigación judicial, como en este caso".

Sin embargo, el fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, ve "muy difícil" que se abra un proceso penal por el fallecimiento del futbolista, ya que el golpe que recibió se produjo en una acción propia del juego, por lo que habrá que esperar a lo que determine el Comité de Disciplina Deportiva.

En declaraciones a EFE, Sánchez-Jáuregui ha señalado que las lesiones en el ámbito deportivo no son punibles excepto cuando ha existido una agresión de un jugador a otro en un momento de parada del juego. En ese sentido, el fiscal también señaló que habrá que atenerse primero a lo que se detalle en el acta arbitral y, posteriormente, a lo que dictamine el Comité de Disciplina Deportiva.

En ese sentido, habrá que espera a conocer si el árbitro del partido considera que en la jugada en la que Jesús de Miguel impactó contra el portero rival, ha habido juego peligroso o muy peligroso, y si entiende que el golpe efectuado por Jesús Owono, fue con intención de hacer daño o no.

Familia de Jesús de Miguel podría demandar

De acuerdo con las declaraciones de José Luis Sánchez-Jáuregui, si la familia del jugador fallecido no está de acuerdo con las conclusiones que tome la Policía Nacional, puede proceder a presentar una denuncia por supuesta agresión con resultado de muerte, misma que daría pie a una investigación. Sin embargo, el fiscal apuntó que difícilmente pasaría de la calificación de homicidio por imprudencia menos grave.