¿Qué Castigo Podría Recibir Portero Owono tras Muerte de Jesús de Miguel Alameda?

Jesús Lázaro Owono, portero del Andorra, podría ser sancionado tras "impactar bruscamente" sobre el futbolista del Tenerife, Jesús de Miguel Alameda, durante la duodécima fecha de LaLiga Hypermotion (Segunda División española).

Cabe destacar que el jugador del Tenerife, que ingresó en urgencias en el hospital Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, de Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias), falleció este martes a primera hora de la mañana.

Manuel Ángel Pérez Hernández, árbitro del partido entre el Tenerife y el Andorra, envió a ambos equipos al vestuario después de la dura entrada que dejó inconsciente sobre el terreno de juego al jugador del conjunto canario Jesús de Miguel y "ante la gravedad de los hechos", según escribió en el acta.

El colegiado añadió en el acta que decidió la suspensión del encuentro en el minuto 96 de "mutuo acuerdo entre todas las partes".

"El partido fue detenido en el minuto 96 para la atención médica del jugador dorsal 9 del equipo local. Ante la gravedad de los hechos y no observando mejoría sobre el estado de salud de dicho jugador, nos retiramos a vestuarios", explica el colegiado en el escrito, publicado en la página web oficial de la RFEF.

"Una vez reunidos con capitanes y delegados de ambos equipos, nos comunican que no se encuentran en disposición anímica de continuar el partido. Por lo tanto, se decide dar por suspendido el partido tras el mutuo acuerdo entre todas las partes", añadió.

Fruto de la dura entrada sobre De Miguel, fue expulsado el portero Jesús Lázaro Owono "en el minuto 90" por "impactar bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa", agregó el colegiado.

"El jugador fue atendido sobre el terreno de juego, abandonando posteriormente el terreno de juego en camilla. Al cierre del acta no se presenta certificado médico", relata el árbitro en el acta.

El árbitro recoge que "la reanudación" del encuentro "sería mediante un tiro libre directo en el centro del campo favorable al CD Tenerife y restaban dos minutos por jugarse (suspendido en el minuto 96)". El resultado entonces era 2-2.

¿Qué castigo podría recibir el portero Jesús Owono?

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) podría aplicar el artículo 102 del reglamento, que prevé sanciones de hasta 12 partidos derivadas del epígrafe: 'Producirse de manera violenta hacia un/a adversario/a'.

"Producirse de manera violenta con un/a adversario/a, con ocasión del juego, originando consecuencias dañosas o lesivas que sean consideradas como graves, por su propia naturaleza o por la inactividad que pudieran determinar, y siempre que no constituya falta de mayor entidad, se sancionará con suspensión de cuatro a doce partidos", dice el artículo.

Con información de N+ y EFE.