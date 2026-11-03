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¿Qué Castigo Podría Recibir Portero Owono tras Muerte de Jesús de Miguel Alameda?

Esta es la sanción deportiva que podría recibir el arquero del Andorra, de acuerdo con el artículo 102 del reglamento de la RFEF

Jesús Lázaro Owono, portero del AndorraJesús Lázaro Owono, portero del Andorra. Foto: Instagram @fcandorra

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El portero del Andorra, Jesús Owono, podría ser sancionado con hasta 12 partidos por su entrada violenta que resultó en la muerte de Jesús de Miguel. Detalles del artículo 102 de la RFEF.

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