¿Anticiclón Impactará a la CDMX? Así Estará el Clima Mañana Miércoles en la Capital Mexicana

Un anticiclón cubrirá gran parte de México esta semana, por lo que en N+ te informamos si este fenómeno meteorológico impactará a la Ciudad de México (CDMX) mañana miércoles 4 de noviembre, de acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Los anticiclones, también conocidos como circulaciones anticiclónicas, son zonas de alta presión atmosférica donde el aire desciende y se estabiliza.

Según autoridades, eso impide la formación de nubes y provoca cielos despejados, calor y ausencia de lluvias.

"En temporada de lluvias, los anticiclones pueden bloquear sistemas de tormenta y favorecer olas de calor e incendios forestales", advirtió el Sistema Estatal de Protección Civil de Sinaloa en una publicación en Facebook.

En este panorama, el SMN informó que un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá baja probabilidad de lluvias en distintas regiones del país.

¿Cómo estará el clima en CDMX?

En el caso de la CDMX, el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) descartó precipitaciones para la capital mexicana mañana miércoles.

En su Pronóstico Regional para el Valle de México y la Megalópolis, detalló que en el transcurso de la mañana habrá cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado y presencia de bruma.

Por la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con “sin lluvia en la Ciudad de México”.

También previó temperatura mínima de 11 a 13 grados y máxima de 24 a 26 grados centígrados, así como viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 km/h.

Mientras que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil pronosticó bajas temperaturas durante la madrugada y mañana, por lo que activó la alerta amarilla para la alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan.

Detalló que de las 03:00 a las 08:00 horas se estiman temperaturas de entre 4 y 6 grados en esas demarcaciones.

Recomendaciones ante frío

En caso de frío, autoridades de Protección Civil aconsejaron vestir en capas cubriendo rostro, cabeza, manos y oídos; consumir alimentos nutritivos y bebidas calientes, y cubrir nariz y boca al salir de lugares templados para evitar cambios bruscos.

Enfatizaron que es vital no utilizar braseros, hornos o estufas para calentar las habitaciones ni dormir cerca de calentadores, ya que la combustión en espacios cerrados produce monóxido de carbono, un gas tóxico, imperceptible y potencialmente mortal.

También llamaron a mantener ventilación adecuada en caso de usar chimeneas o calentadores, así como a cuidar a los grupos vulnerables: menores de edad, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, adultos mayores, además de mascotas y animales de compañía.

SPB