Pronóstico del tiempo

¿Lloverá en Tamaulipas? Prevén Tormentas y Chubascos por Ingreso de Frente Frío 4

Se esperan cambios en las condiciones meteorológicas durante las próximas horas

Prevén Tormentas y Chubascos por Ingreso de Frente Frío 4Protección Civil Prevé Tormentas y Chubascos por Ingreso de Frente Frío 4. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Frente frío 4 llega a Tamaulipas: tormentas y chubascos en camino. Infórmate sobre las temperaturas y el clima cálido que continuará.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
¿Lloverá en Tamaulipas? Prevén Tormentas y Chubascos por Ingreso de Frente Frío 4 | N+