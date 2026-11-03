¿Lloverá en Tamaulipas? Prevén Tormentas y Chubascos por Ingreso de Frente Frío 4

La aproximación del frente frío número 4 favorecerá un incremento en la probabilidad de lluvias, tormentas y chubascos aislados en distintas regiones de Tamaulipas, principalmente durante la tarde y noche, de acuerdo con el pronóstico meteorológico.

Las condiciones de lluvia podrían presentarse en municipios del Norte, Centro y Cañera. Sin embargo, se mantendrá el ambiente cálido y bochornoso en gran parte del estado, con temperaturas máximas que alcanzarán los 33 grados centígrados.

¿Qué Temperaturas se Esperan en Tamaulipas?

Para las distintas regiones de Tamaulipas se pronostican las siguientes temperaturas máximas y mínimas:

Nuevo Laredo: 30 grados de máxima y 22 de mínima.

Matamoros, Reynosa y San Fernando: 33 grados de máxima y 22 de mínima.

Ciudad Victoria: 32 grados de máxima y 21 de mínima.

Miquihuana: 26 grados de máxima y 9 de mínima.

El Mante: 33 grados de máxima y 22 de mínima.

Tampico y zona conurbada: 30 grados de máxima y 24 de mínima.

Temporada de Ciclones Tropicales 2026 en su Recta Final

La temporada de ciclones tropicales 2026 se encuentra en su etapa final y concluirá oficialmente el próximo 30 de noviembre.

Por ahora, el panorama para el Golfo de México se mantiene tranquilo, ya que no se prevé actividad tropical durante los próximos cinco a siete días.