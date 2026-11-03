Clima en Monterrey, Nuevo León: Frente Frío 4 Traerá Descenso de Temperatura

El frente frío número 4 de la temporada está ingresando a territorio de Nuevo León durante la mañana de este martes, por lo que se esperan condiciones meteorológicas cambiantes a lo largo de la jornada, además de viento moderado conforme avance la masa de aire frío sobre la región. En Monterrey, la mañana inició con temperaturas de entre 21 y 23 grados, cielo nublado y condiciones variables en la calidad del aire. De acuerdo con el reporte de las 7:00 horas, la estación ubicada en La Universidad registró mala calidad del aire, mientras que seis estaciones marcaron condiciones aceptables y ocho reportaron buena calidad.

Para la tarde de este martes se espera un panorama similar al del día anterior, con cielo medio nublado y temperaturas máximas de entre 28 y 29 grados.

Sin embargo, los efectos del frente frío comenzarán a reflejarse con mayor claridad durante el miércoles, cuando se pronostican temperaturas mínimas de entre 18 y 19 grados, mientras que las máximas oscilarán entre los 25 y 26 grados, con cielo despejado.

La masa de aire frío podría desplazar la nubosidad que actualmente se presenta en el cielo de Monterrey, sin que se tenga prevista probabilidad de precipitaciones. Este cambio representaría un descenso aproximado de tres grados en las temperaturas respecto a las registradas este martes.

Las condiciones frescas podrían intensificarse hacia el próximo viernes, debido a la llegada de un nuevo frente frío, que provocaría una disminución más notoria en los valores térmicos.

Para el domingo se esperan temperaturas mínimas cercanas a los 14 grados y máximas de apenas 18 grados, por lo que se anticipa un ambiente considerablemente más fresco en comparación con los días anteriores.

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En cuanto a las lluvias, las probabilidades para el fin de semana disminuyeron al 25 por ciento, aunque todavía no están descartadas.

Por otra parte, se mantienen bajo vigilancia las zonas de inestabilidad con potencial ciclónico en el océano Pacífico, con un 70 por ciento de probabilidad, y en el Atlántico, con un 30 por ciento, al oriente de Las Bahamas.

Ambos sistemas se encuentran muy lejos del territorio mexicano y ninguno tendría afectaciones para México.

Con información de Mauro Morales/ Noticias N+

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