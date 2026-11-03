Invierno Inusual en CDMX: Inversión Térmica Provocará Acumulación de Contaminantes

El fenómeno de El Niño podría cambiar el clima en nuestro país durante los próximos meses con lluvias atípicas, frentes fríos más intensos y heladas en algunas zonas. En la Ciudad de México (CDMX), además, se suma la inversión térmica, que provoca que tengamos prácticamente todas las estaciones en un solo día.

“Probablemente se presente durante algún día de este mes de noviembre lluvias que no son normales, lluvias atípicas, es decir, lluvias que te puedan causar problemas en los traslados de tu casa al trabajo", indicó Cristina Domínguez, meteoróloga de la UNAM.

Acostumbrados a los calendarios de lluvias en verano, en los últimos días, las tormentas sorprendieron a la ciudad por el fenómeno climático El Niño.

“Estamos siendo afectados por El Niño más intenso del que se ha tenido registro, lo que implica que va a tener pues más lluvias en nuestro país durante estos meses de noviembre, diciembre, enero", refirió Cristina Domínguez, meteoróloga de la UNAM.

Este fenómeno hace variaciones de temperatura positiva en la superficie del océano.

“El Niño particularmente durante temporadas de invierno hace que entren mucho más fríos porque modifica la posición de la corriente en chorro”, añadió la especialista de la UNAM.

Estas corrientes son vientos rápidos que están a casi 10 km de altura que direcciona los frentes fríos, lo que significa que, fiel a las creencias populares, cuando las lluvias se extienden, el invierno será mucho más frío.

“Nos va a afectar más al país porque se van a ubicar más hacia el norte, pudiendo pues atravesar desde lo que va Tijuana hasta la península de Yucatán", explicó .

Además, según las mediciones climatológicas se esperan 56 frentes fríos, muchos más que en 2025. Algunos de ellos afectando a la Ciudad de México.

“Pudiendo llegar a valores de 5º, 4º o aún un poquito más frío. Durante esta temporada en específico eh que va a acabar aproximadamente hasta marzo", destacó Cristina Domínguez.

Inversión térmica en la CDMX

Las características geográficas de la CDMX propician que tengamos todas las estaciones en un solo día, por un fenómeno llamado inversión térmica.

Se trata de un fenómeno natural que tiene que ver con diferencias de temperatura y la manera en que se distribuye en la superficie, de acuerdo con la UNAM.

"Aunque esta en sí no provoca efectos en la salud, lo que causa daño, dicen los especialistas en ciencias de la atmósfera, es la acumulación de contaminantes dentro de la capa de inversión".

La máxima casa de estudios detalla que las inversiones térmicas que ocurren en la capital del país comienzan a formarse entre las once o doce de la noche y permanecer hasta las nueve de la mañana, aproximadamente. "Por ello es que los contaminantes asociados con las emisiones de automóviles, especialmente a las horas de mucho tráfico, aumentan considerablemente. A medida que comienza a subir la temperatura, el aire de todos los niveles se calienta poco a poco y los contaminantes se diluyen".

“Que la superficie del suelo está mucho más fría que, digamos, niveles más altos de la atmósfera. El problema de tener inversiones térmicas es que a veces durante ciertos días son muy intensas y eso inhibe que se puedan dispersar los contaminantes", puntualizó Cristina Domínguez, meteoróloga de la UNAM.

Con información de N+ Itzamna Moreno

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