Enorme Columna de Humo por Incendio en el Pabellón Olímpico Alerta a Puebla

Autoridades Estatales y Municipales de Puebla realizan acciones para controlar un incendio registrado en el Pabellón Olímpico de Gimnasia ubicado en inmediaciones de la colonia Maravillas.

Una enorme columna de humo negro movilizó al cuerpo de emergencias a la Avenida Unidad Deportiva y Montes Urales en el Corredor Industrial La Ciénega.

La Coordinación de Protección Civil del Estado dio a conocer que de manera preliminar no se reportan personas lesionadas, sin embargo, bomberos continúan realizando labores de extinción por lo que se exhorta a la población a evitar la zona. Además, las autoridades pidieron a la sociedad que en caso de cualquier emergencia, se comuniquen al 9-1-1.

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Al respecto, la Secretaría de Deporte y Juventud emitió un comunicado en donde confirmó que el incendio se derivó a una chispa generada por los trabajos que se realizan al interior del inmueble.

También recalcó que de manera inmediata se activaron los protocolos de emergencia y al lugar acudieron elementos de Protección Civil, del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Estatal, quienes lograron controlar el fuego y evitar que se propagara a otras áreas.

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Cabe destacar que a finales de septiembre de 2026, la Secretaría de Deporte y Juventud dio a conocer que habría trabajos de rehabilitación del Pabellón Olímpico de Gimnasia. Esto derivado a fuertes lluvias que afectaron directamente en la fosa y los trampolines, por lo que le darían mantenimiento; por esta razón, el espacio permanecía cerrado para las y los usuarios.

La Encargada de Despacho de la Secretaría de Deporte y Juventud, Alejandra Rodríguez Machorro, se encuentra en coordinación con las autoridades competentes para dar seguimiento a la evaluación de daños y a las acciones que correspondan.

Por su parte, la Secretaría de Deporte y Juventud continuará con información oficial conforme se cuente con el parte y el dictamen correspondiente de las autoridades de Protección Civil.

Con información de N+

MCS