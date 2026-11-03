Accidentes

Enorme Columna de Humo por Incendio en el Pabellón Olímpico Alerta a Puebla

Bomberos se movilizaron a la Avenida Unidad Deportiva en la colonia Maravillas, para controlar las llamas que se encuentran consumiendo el inmueble

Columna de humo por incendio en Pabellón Olímpico moviliza al cuerpo de bomberos.Incendio en Pabellón Olímpico moviliza al cuerpo de bomberos. Foto: Alberto Tejeda

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Incendio en el Pabellón Olímpico de Puebla moviliza a bomberos. Sin heridos reportados, pero se pide evitar la Avenida Unidad Deportiva.

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