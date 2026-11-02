Accidentes

Explota Tanque de Gas LP al Interior de una Camioneta en Puebla; Hay Una Lesionada

Una menor de 15 años de edad fue trasladada a un hospital para recibir atención médica derivado a este accidente en el municipio de Libres

Explosión de cilindro de gas LP en municipio Libres.Explosión de tanque de gas LP en municipio Libres. Foto: PC Puebla

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Explosión de tanque de gas LP en Puebla deja a una menor lesionada. La acumulación de gas en la camioneta causó el estallido.

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