Explota Tanque de Gas LP al Interior de una Camioneta en Puebla; Hay Una Lesionada

Se registró la explosión de un cilindro de gas LP que era transportado en una camioneta en calles del municipio Libres de Puebla.

El estallido causó temor entre los presentes y lesiones a una menor de 15 años de edad, por lo que el cuerpo de emergencias fue notificado.

Minutos después arribaron paramédicos para brindarle atención prehospitalaria a la quinceañera, quien tuvo que ser trasladada de emergencia a un nosocomio.

Elementos de la Coordinación de Protección Civil Estatal, Seguridad Pública y servicios de emergencia municipales auxiliaron en este siniestro el cual dejó severos daños materiales al vehículo particular.

Se sabe que el incidente se derivó a la acumulación de gas de un tanque de 20 kg que era transportado en dicha unidad.

La menor se reporta estable y sin quemaduras, por lo que esta explosión únicamente causó daños materiales y un gran susto para los que se encontraban cerca.

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Cabe resaltar que transportar un cilindro con gas LP en vehículos no autorizados puede representar un gran riesgo si no se hace con el manejo adecuado.

Ante este incidente las autoridades recomiendan extremar precauciones e informarse acerca de la manera adecuada de trasladar este tipo de tanques para prevenir incidentes que puedan terminar con un saldo fatal.

En la gran mayoría de los casos, no explota el tanque de metal en sí, sino la mezcla de gas acumulado en el ambiente al entrar en contacto con una chispa.

Cuando hay una fuga y el gas llena el espacio, cualquier chispa mínima, como arrancar un auto, encender la luz o usar un dispositivo electrónico puede causar estas explosiones.

En ocasiones también son causadas por recibir una fuente de calor muy intensa de forma directa.

El calor eleva la temperatura del líquido dentro del tanque, aumentando drásticamente la presión interna hasta que el metal se debilita, se rompe y el gas hierve y se expande violentamente de forma explosiva.

Con información de N+

MCS