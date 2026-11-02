Hombre Cae Dentro de Tumba y se Lesiona en Guadalupe, Nuevo León

Un hombre de la tercera edad resulto lesionado después de caer dentro de una tumba cuando se encontraba de visita en el panteón por el Día de Muertos, en el cruce de las calles Gloria Mendiola y Virgo, en la colonia La Jovita, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

El accidente, registrado durante la mañana, generó la movilización los elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Guadalupe, Policía Municipal, así como paramédicos de la Cruz Roja y del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM).

Los rescatistas y paramédicos trabajaron en conjunto para sacar al hombre de la tumba y posteriormente valorarlo en caso de que requiriera ser trasladado a un hospital para su atención médica especializada.

Sin embargo, de acuerdo con lo informado por las autoridades, el hombre únicamente presentó una contusión en la rodilla a causa de la caída dentro de la tumba, por lo que no necesito ser llevado a un hospital y se fue por sus propios medios, después de que los paramédicos le brindaran los primeros auxilios y le colocaran un vendaje en el lugar de la lesión.

Mientras tanto, los elementos de Protección Civil de Nuevo León y Protección Civil de Guadalupe llevaron a cabo el acordonamiento preventivo de la zona donde ocurrió el accidente para evitar que otra persona cayera dentro durante las visitas a los panteones en este Día de Muertos.

SHH