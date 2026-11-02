Accidentes

Hombre Cae Dentro de Tumba y se Lesiona en Guadalupe, Nuevo León

El adulto mayor fue rescatado por los cuerpos de emergencia y resultó con una contusión en la rodilla

Adulto mayor lesionado tras caer dentro de tumba en Guadalupe, Nuevo LeónEl hombre se trasladó por sus propios medios a pesar de la lesión. Foto: PCNL

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