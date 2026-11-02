Accidentes

Incendio Hoy en Uruapan, Michoacán: Familia Muere Calcinada Dentro de su Vivienda

La Fiscalía estatal investiga las causas del siniestro registrado la madrugada de este lunes

Incendio en vivienda en Uruapan, MichoacánIncendio en vivienda en Uruapan, Michoacán. Foto: N+

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Una familia entera pierde la vida en un incendio en Uruapan. La Fiscalía de Michoacán trabaja para esclarecer las causas de esta tragedia que conmociona a la comunidad.

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