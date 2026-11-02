Incendio Hoy en Uruapan, Michoacán: Familia Muere Calcinada Dentro de su Vivienda

Cinco integrantes de una familia, entre ellas dos adultos y tres menores de edad, murieron durante el incendio de una vivienda en la colonia El Periodista, en Uruapan, Michoacán.

El reporte de emergencia se recibió cerca de las cuatro de la mañana, cuando se alertó sobre una vivienda en llamas en la calle Ricardo Flores Magón.

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Familia muere calcinada

Al lugar acudieron elementos de Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron durante aproximadamente 45 minutos para controlar y sofocar el incendio.

Una vez extinguido el fuego, los bomberos realizaron la remoción de escombros y localizaron los cuerpos calcinados.

Personal de la Fiscalía realizó las diligencias correspondientes y recabó indicios para esclarecer las causas del incendio.

En tanto, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para los procedimientos legales correspondientes.

Con información de N+

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