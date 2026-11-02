Salud

Se Cuadruplica la Obesidad Infantil desde 1990: Afecta a 170 Millones en el Mundo

La Organización Mundial de la Salud elabora sus primeras directrices para el tratamiento de esta enfermedad en personas de 5 a 19 años

Dana, de 8 años, se somete a un chequeo médico en Medellín, en 2015.Dana, de 8 años, se somete a un chequeo médico en Medellín, en 2015.

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