Defensa de Inés ‘N’, Exconductora de TV, Interpone Amparo para que Sea Liberada

Abogados de la exconductora de televisión Inés ‘N’, quien fue detenida en Estados Unidos luego de cinco años de estar prófuga, interpusieron un amparo ante la justicia estadounidense con la finalidad de que sea liberada de la detención migratoria en la que fue puesta la semana pasada.

Además, la defensa de la expresentadora pidió que no sea trasladada a otro centro de detención.

El recurso solicitado, que se conoce como Habeas Corpus, quedó pendiente de resolución, mientras que un juez ordenó a las autoridades migratorias justificar la necesidad de mantenerla bajo arresto, algo que deberán hacer a más tardar el miércoles.

El pasado 30 de octubre, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció su detención en Miami, Florida, tras lo cual quedó bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Inés ‘N’ y su esposo, el empresario Víctor Manuel 'N' —detenido en septiembre de 2025 también en Miami— contaban con órdenes de aprehensión por presuntos delitos de peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por un monto que asciende presuntamente a unos 3 mil millones de pesos.

En julio pasado, la FGR informó que continuaba los trámites para obtener la extradición de Víctor Manuel 'N' desde EUA y lograr la detención de Gómez Mont, que finalmente ocurrió el viernes 30 de octubre.

La acusación contra Inés ‘N’

En noviembre de 2019, la FGR inició una carpeta de investigación contra Inés ‘N’, Víctor Manuel ‘N’ y otras personas, así como siete empresas, por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Según las investigaciones, dichas personas presuntamente simularon operaciones comerciales y utilizaron comprobantes fiscales para encubrir transacciones falsas.

El objetivo habría sido reducir cargas tributarias, ocultar movimientos de dinero y dificultar el rastreo de los recursos.

"Todas estas personas, físicas y morales, probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal; bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando, de esa manera, el rastreo de esos recursos", dijo la Fiscalía.

Desde que comenzaron las indagatorias, la exconductora rechazó las acusaciones y defendió públicamente su inocencia.

El 24 de septiembre de 2025, su esposo Víctor Manuel ‘N’ fue detenido en Miami por autoridades migratorias y quedó sujeto a un proceso en libertad bajo fianza en ese país, mientras el gobierno mexicano sigue litigando para extraditarlo. Tendrá audiencia este mes de noviembre de 2026.