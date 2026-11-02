Internacional

Snap Alcanza Acuerdo y Evita Juicio Histórico por Adicción a las Redes Sociales

La empresa matriz de Snapchat resolvió extrajudicialmente las demandas de dos jóvenes que relacionan el uso de estas plataformas con problemas de salud mental

Iconos de redes sociales, entre ellas, Snapchat.Iconos de redes sociales, entre ellas, Snapchat. Foto: Reuters

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