Snap Alcanza Acuerdo y Evita Juicio Histórico por Adicción a las Redes Sociales

Snap, la empresa propietaria de Snapchat, alcanzó un acuerdo extrajudicial en un proceso legal en Los Ángeles, California, en el que dos jóvenes la acusaron de diseñar su plataforma para fomentar el uso compulsivo y provocar afectaciones a su salud mental.

El arreglo se produjo después de que Meta, TikTok y YouTube también resolvieran sus respectivos litigios.

Dicho pacto, cuyo monto no fue revelado, se concretó dos días antes de la fecha prevista para el inicio de los alegatos de apertura en un tribunal de Los Ángeles, California, de acuerdo con información de los abogados de la acusación.

Las jóvenes sostenían que el diseño de las aplicaciones favoreció comportamientos adictivos y contribuyó a problemas como depresión, ansiedad y trastornos alimentarios. Entre las características señaladas se encuentran la reproducción automática de contenido y el desplazamiento infinito de publicaciones.

Las demandantes, identificadas como S.J. y K.D.B., tienen 16 y 18 años y son originarias de Illinois y Misisipi, respectivamente. En sus reclamaciones señalaron que comenzaron a utilizar YouTube cuando tenían alrededor de tres años y que se incorporaron a otras redes sociales cerca de los nueve.

De acuerdo con sus testimonios, el uso frecuente de estas aplicaciones derivó en conductas compulsivas que relacionan con problemas emocionales y de salud mental.

Los abogados John Morgan y Emily Jeffcott, representantes de una de las jóvenes, señalaron que los acuerdos permiten continuar con el objetivo de exigir responsabilidades a las compañías por las consecuencias de sus plataformas entre millones de menores de edad.

Snap no había emitido comentarios inmediatos sobre el acuerdo, según la información difundida durante el proceso.

Por su parte, las empresas tecnológicas han rechazado las acusaciones de que sus aplicaciones estén diseñadas para generar adicción. También han defendido las medidas que implementaron para ofrecer espacios digitales seguros y permitir que los usuarios se expresen.

El acuerdo de Snap se suma a una serie de procedimientos judiciales contra compañías tecnológicas por los posibles efectos de las redes sociales en la salud mental de niñas, niños y adolescentes.

En marzo de 2026, un jurado de Los Ángeles declaró responsables por negligencia a Meta y YouTube en el primer juicio de este tipo que llegó a esa instancia. El caso concluyó con una indemnización de 6 millones de dólares a favor de una joven que también denunció afectaciones relacionadas con el uso de estas plataformas.

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