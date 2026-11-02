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Fuerte Sismo Sacude Perú Hoy: ¿Hay Riesgo por Tsunami?

El movimiento fue percibido en localidades de la región de Áncash

Fuerte Sismo Sacude Perú Hoy: ¿Hay Riesgo por Tsunami?Sismo en Perú Magnitud 5.6 el 19 de Julio 2026. Foto: Reuters

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Hoy un sismo de magnitud 5 fue percibido en Áncash, Perú. Epicentro en el Pacífico, sin reportes de daños.

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