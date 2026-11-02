Fuerte Sismo Sacude Perú Hoy: ¿Hay Riesgo por Tsunami?

Un sismo de magnitud 5 se registró este lunes frente a la costa norte de Perú, en la región de Áncash. Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni daños materiales.

De acuerdo con los reportes preliminares del Instituto Geofísico del Perú (IGP) y del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), el movimiento ocurrió a las 10:28 horas, tiempo local, y tuvo su epicentro en el océano Pacífico, a 73 kilómetros al oeste de la localidad costera de Huarmey.

El COEN informó que el temblor fue percibido entre moderado y fuerte en Huarmey, donde alcanzó una intensidad de III a IV en la escala de Mercalli, que mide los efectos de un sismo en la población y el entorno.

Por su parte, el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de la Marina de Guerra del Perú informó que el movimiento no representa riesgo de tsunami para el litoral peruano.

Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona que rodea este océano y concentra alrededor del 85% de la actividad sísmica mundial.

Esta región se caracteriza por la interacción de placas tectónicas, lo que provoca una frecuente actividad sísmica y volcánica en los países que forman parte de ella.